Periodista de ESPN habla de Arturo Mina

El periodista argentino Javier Gil Navarro criticó la decisión de Arturo Mina de quedarse en Ecuador y no presentarse a la pretemporada del River Plate.

Según las declaraciones recogidas por Estadio, Mina no se habría presentado debido a que nadie le avisó.

La verdad es que yo me sonrío, estamos hablando de fútbol profesional y de millones de dólares, de transferencias y de contratos que son millonarios, y realmente que diga que no vino a la pretemporada porque nadie le avisó, a mi me hace reír irónicamente hablando. Es insólito”, sentenció Gil Navarro.