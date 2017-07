Barcelona SC pidió que se le resten los puntos

El presidente de la Comisión Disciplinaria de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Galo Sánchez, en entrevista con radio La Redonda; manifestó que fueron los mismos directivos de Barcelona SC los que pidieron que se aplique la resta de los 6 puntos que ordenó la FIFA en el caso de Damián Díaz con Boca Juniors.

“Se hace un acta respectiva y la misma se aplica y entra a la página web (la tabla en el portal de la FEF). Depende de la fecha, no hay posibilidad de que vaya a esta u otra etapa, depende de la fecha en la que se aplica. Esto se aplicó la semana anterior, por lo tanto se aplica a la primera etapa porque aún no comenzaba la segunda etapa. Eso es determinante. El rato que se tuvo el pedido, se aplicó”, dijo Sánchez.

Además, el directivo de la FEF aclaró lo siguiente:

Barcelona SC mismo es el que pidió que se le aplique la sanción. Lo que pasa es que es un poco especial el asunto, esta es una sanción que fue determinada por FIFA en el 2015, ratificada en el 2016 y en vista de que se volvió a ratificar por la FIFA, BSC apeló al TAS (en primera instancia)”

¿Una estrategia de BSC?

Sanchez, en medio de la entrevista explicó: “Excepto cuando es de asunto monetario, se suspende la aplicación de la sanción (cuando se apela al TAS), salvo que haya un pedido del ente involucrado. BSC solicitó (en el pasado) la suspensión de la sanción aplicada por FIFA y el TAS la aceptó. Esto viene de hace un buen tiempo. Aún no hay una determinación en el TAS”.

Ya para finalizar, Sánchez señaló que Barcelona SC envío una documentación en la que señalaban que desistían de la suspensión de la sanción y que por lo tanto se les aplique.

“Al no ser algo regular, la Comisión Disciplinaria pasó a leer toda la documentación y como era procedente, aceptó el pedido y realizó el descuento de los 6 puntos. Ellos lo pidieron unos días antes de que se acabara la primera etapa (para que así los puntos sean descontados en la tabla de la primera etapa y no de la segunda). Podría ser el caso de que el TAS tome otra decisión. El TAS no ha decidido todavía. Barcelona SC tendrá sus motivos”.

Te puede interesar: