Exjugador del Manchester United ahora es sacerdote

Philip Mulryne, exjugador del Manchester United, se retiró del fútbol a los 31 años por acumular un número importante de lesiones y fue cuando descubrió su vocación de sacerdote.

El exjugador ha colaborando en caritativas, donde conoció al obispo Noel Treanor y le planteó hacer realidad su objetivo sacerdotal.

En 2011, Mulryne viajó a Roma para iniciar su carrera eclesiástica en el Colegio Pontificio Irlandés.

Después, Philip logró entrar como novicio en Cork, y fue ordenado sacerdote en la por el arzobispo Joseph Augustine en la Orden Dominica Irlandesa, según lavanguardia.

Remember Philip Mulryne Man Utd fans?

His career has taken a slightly different path.

More: https://t.co/rOLdSqltAG pic.twitter.com/JS6xxn1LQH

— BBC Sport (@BBCSport) July 8, 2017