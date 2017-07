Gustavo Quinteros quiere dirigir en Argentina

Gustavo Quinteros, técnico de Ecuador, mantuvo una entrevista con Fox Sports. Ante la pregunta de que si Ecuador podría clasificarse al mundial de Rusia 2018, Quinteros dijo:

“Ojalá, queremos ganar los puntos necesarios para clasificar al mundial pero si no se da (y se da su salida) voy a esperar con tranquilidad otras oportunidades, gracias a Dios son 12 años que no he parado de dirigir”, dijo