Arturo Mina: Me faltó en lo físico, eso me pasó factura

El jugador ecuatoriano, Arturo Mina, dijo que River Plate no lo tomaría en cuenta para la próxima temporada.

“Me dijeron que no me van a tener en cuenta. Yo llegué con la ilusión de jugar, de lograr muchas cosas con River Plate y no se dieron las cosas como yo pensaba. “, dijo Mina en entrevista con Closs Continental (AM 590).

Mina señaló que le faltaron cualidades para sostenerse en el equipo titular: “Me faltó en lo físico, eso me pasó factura”.

Sobre su futuro, Mina aseguró que “no sé nada, en realidad no hablé con nadie ni sé absolutamente nada. Por ahí si llegan a un acuerdo con River, yo creo que tendré que ir”.

