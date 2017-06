Una luchadora de UFC sufre un vergonzoso accidente en pleno combate

En el evento principal de Ultimate Fighting Championship (UFC), Fight NIght 112, tuvo como contrincantes a Justine Kish y Felice Herring. Pero la pelea dejó de ser el centro tras el terrible y vergonzoso accidente que le sucedió a la luchadora.

Al final del enfrentamiento, la participante de San Petersburgo hizo una llave al cuello trasera en la cual tuvo que forzar demasiado. Después de liberarse con su ataque, se pudo observar unas peculiares manchas sobre el octágono.

Además del accidente, Justine Kish perdió el combate a pesar de haberse encontrado ganando minutos antes del final del ring. Ella pudo liberarse de la llave, sin embargo el accidente se lo pudo observar en televisión donde que la luchadora había defecado sobre la lona.

El árbitro paró el combate y nombró ganadora a Herrig, quien tuvo su tercera victoria en Oklahoma mientras que la rusa perdió su racha de seis peleas invictas.

I am a warrior, and I will never quit #ShitHappens haha be back soon.

— Justine Kish (@JustineKish) June 26, 2017