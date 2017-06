Maradona asegura que Messi no es mejor que Cristiano Ronaldo

Diego Maradona afirmó este lunes que prefiere a Lionel Messi antes que a Cristiano Ronaldo como jugador, pero que el astro del Barcelona “no es mucho mejor” que el atacante portugués del Real Madrid, a quien calificó de “animal”.

“Yo te digo que a mí me gusta más Messi, mucho más, pero tampoco digamos ‘oh, sí, Messi lo pasa por arriba a Cristiano’. No, no lo pasa por arriba”, aseguró el ex futbolista argentino en una extensa entrevista con el canal de televisión TyC Sports.

Maradona vaticinó que el rosarino no tiene que ganar una Copa del Mundo para pasar a la historia del futbol, ya que para ello necesita un equipo sólido detrás y no puede vencer en un torneo él solo.

“No es fácil ganar la Copa del Mundo y sigo insistiendo en que Lio no tiene que levantar más copas, se divierte jugando con la pelota, los pasa como si fueran conos (a los jugadores) y cuando pone segunda y tercera es peligro de gol”, detalló Maradona desde su domicilio en Qatar.

Para el actual entrenador del club emiratí Al Fujairah Sport Club, Messi generalmente juega bien: “No me acuerdo de verlo jugar mal, por ahí se tira a la punta a descansar y sigue jugando”, apuntó.

“Una Copa del Mundo para mí no cambia nada. Es una foto y nada más, porque la copa cuando te la dan, te dan la falsa, porque la verdadera se queda en la FIFA”, advirtió Maradona.

