Tevez: "Riquelme era ídolo dentro de la cancha, pero afuera deja mucho qué desear"

Carlos Tevez, delantero argentino del Shanghai Shenhua chino, dijo hoy que fue “un gran acierto contratar a Jorge Sampaoli” como seleccionador de la Albiceleste porque “es uno de los grandes técnicos del país”.

El atacante de 33 años también sostuvo que Juan Román Riquelme, con quien jugó en Boca Juniors y en la selección, “era un ídolo adentro de la cancha”, pero que “afuera deja mucho qué desear”.

“Sampaoli es uno de los grandes técnicos que dio el país. No le van a criticar que no trabaja y hará todo para que la selección salga adelante. Le dije a Claudio ‘Chiqui’ Tapia (presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, AFA) que fue un gran acierto contratar a Sampaoli”, contó Tevez desde China en una entrevista con el canal de televisión argentino TyC Sports.

El ‘Apache’ dijo que el exentrenador del Sevilla “tiene ideas claras” y que “se las traslada muy bien a los jugadores”.

También reveló que Sampaoli, que asumió como seleccionador de Argentina el 1 de junio, intentó llevarlo al equipo español.

“Le dije que no porque no estaba en óptimas condiciones tanto físicas como mentales para seguir en la alta competencia”, explicó el delantero que pasó de Boca Juniors al Shanghai Shenhua en diciembre de 2016.

El delantero, campeón con Argentina en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, ve “difícil” su convocatoria al seleccionado porque “los chicos de ahora están muy bien”.

Sobre Riquelme, excompañero en Boca y la Albiceleste, dijo que “era ídolo dentro de la cancha, pero afuera deja mucho qué desear”.

Riquelme criticó la decisión de Tevez que emigrar al fútbol chino y menospreció el título obtenido por Boca Juniors en 2015, con Tevez como capitán, porque ese mismo año River Plate ganó la Copa Libertadores.

“Lo respeto por lo que fue como jugador. Como es ídolo del club tiene la palabra más que autorizada, pero no le hace bien al club ni a los pibes que están jugando”, dijo Tevez.

“Me banqué (aguanté) un año y medio que Riquelme saliera a hablar de mí y de mis excompañeros. Cuando salimos campeones dijo que una Libertadores valía por diez campeonatos. ¿No te alegrás si sos de Boca? La gente estaba contenta con el campeonato porque hacía mucho que no ganábamos. Siempre él nos tiraba para abajo y criticaba al cuerpo técnico y a los jugadores”, añadió.

Tevez explicó que aceptó la oferta del Shanghai Shenhua porque “creía que no tenía más fuerzas” y que si se quedaba en Boca Juniors “le iba a hacer mal al club”.

“Fue duro, hasta mi hija mayor lloraba en el vestuario y me decía que no me fuera”, detalló.

Tevez, ganador de la Liga de Campeones y el Mundial de Clubes de 2008 con el Manchester United y quien también vistió las camisetas del Corinthians, Manchester City y Juventus, dijo que no sabe si volverá a Boca a fin de año.

“Me tengo que encontrar conmigo. Siempre le di todo a Boca, pero si no está ese fuego adentro, no quiero. Para mí sería fácil, la gente de Boca siempre me va a amar aunque me quede parado dos partidos. Pero si no tengo hambre de gloria es muy difícil seguir en un club”, explicó.

