Así quedó la segunda ronda de la Copa Sudamericana

Los equipos ecuatorianos ya conocen sus rivales en lo que será los los cruces de la segunda ronda de la Copa Sudamericana que son los 16vos de final.

Fuerza Amarilla fue el primer equipo ecuatoriano que salió en el bombo 1 y jugará de local su primer compromiso y lo hará ante Independiente de Santa Fe.

Luego salió Liga Deportiva Universitaria de Quito que jugará ante Bolívar de Bolivia primero como visitante y luego de local.

De la misma forma que Liga lo hará Universidad Católica que se las verá con Fluminense.

El presidente de la Conmebol, el paraguayo Alejandro Domínguez, presento durante el acto el nuevo logo de la entidad, y manifestó que el talento de los jugadores sudamericanos, es un rasgo que otros países “pueden exportar, pero nunca van a tener”.

El resto de cruces quedó así:

Racing vs. DIM

Huracán vs. Libertad

Cali vs. Junior

Sport Recife vs. Arsenal de Sarandí

Palestino vs. Flamengo

Nacional Potosí vs. Estudiantes de La Plata

Oriente Petrolero vs. Atlético Tucumán

Independiente vs. Iquique

Nacional (PAR) vs. Olimpia

Defensa y Justicia vs. Chapecoense

Ponte Preta vs. Sol de América

Cerro Porteño vs. Boston River

Patriotas vs. Corinthians.

Por si te interesa: