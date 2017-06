Antonio Valencia tiene nuevo compañero en el Manchester United

El Manchester United de José Mourinho hizo oficial en la tarde de este miércoles el fichaje del defensa sueco Victor Lindelof, de 22 años y que llega procedente del Benfica. Lindelof firmó contrato hasta junio del 2021 y el United paga por él al club lisboeta 35 millones de euros más 10 de bonus.

Lindelof pasó por la mañana la revisión médica en las instalaciones de Carrington del club de Old Trafford. El United de Mourinho seguía desde el pasado invierno al joven internacional sueco, quien se ha convertido en el primer fichaje de verano del club inglés.

Lindelof ha jugado 47 partidos esta temporada con el Benfica, al que ha ayudado a lograr el doblete, Liga de Portugal y Copa. El zaguero sueco llegó al club lisboeta en 2012 procedente del Västerås SK.

“Estoy entusiasmado de ser jugador del Manchester United y espero ayudar a ganar títulos con mi trabajo”, declaró Lindelof.

Great you have you on board, @VLindelof! #HejVictorhttps://t.co/4LCKQDmYaY

— Manchester United (@ManUtd) June 14, 2017