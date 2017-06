El equipo que le hizo una oferta por Twitter a Ibrahimovic

Ya se conoció que el Manchester United confirmó que el delantero sueco Zlatan Ibrahimovic dejará el club el próximo 30 de junio, una vez termine su contrato.

Ibrahimovic, de 35 años, llegó gratis el pasado verano a Old Trafford con un contrato de una temporada prorrogable a una segunda después de desvincularse del París Saint-Germain.

El club rechazó hacer efectiva la opción de renovación para los próximos 12 meses, por lo que Zlatan obtendrá la carta de libertad el 1 de julio.

Sin embargo, luego de que se confirmara la salida de ‘Ibra’, el Hertha Berliner Sport Club le hizo al jugador lo que podría ser una oferta a través de su cuenta certificada de Twitter:

No contract at @ManUtd – we've great fans, but still no cash: BUT YOU CAN WIN @bundesliga_de for 1st time 🎉 Think about it @Ibra_official pic.twitter.com/4mx0rEmMXr

— Hertha BSC (@HerthaBSC) June 9, 2017