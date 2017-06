Esteban Paz habló del futuro de Hernán Barcos

La actual situación de Liga de Quito no está tan bien. Tienen 10 puntos y están en el undécimo lugar en la tabla de posiciones del torneo nacional. Sin embargo, el dirigente del club, Esteban Paz, aclaró rumores sobre una posible salida de Hernán Barcos.

En declaraciones para Radio Única en Deportes, Paz aseguró que a Liga de Quito “no le ha llegado absolutamente ninguna propuesta por Barcos. Él es un jugador que está rindiendo”.

Aunque no descartó que desde LDU se ha hablado de reforzar al equipo, Paz reiteró que “no lo vamos a dejar ir (a Barcos). Salvo que venga una meta oferta, que lo dudamos, y que esto conlleve un beneficio superlativo”.

De su lado, Hernán Barcos también dio su versión sobre si se queda o no en el club.

“A mi no me llegó ninguna propuesta y creo que al club tampoco. No estamos pensando en eso. Tengo contrato hasta diciembre y lo voy a cumplir. Yo me voy a quedar acá hasta fin de año. Luego veremos. Acá me siento cómodo, feliz, me hace bien”, dijo Barcos en declaraciones a Liga TV.

