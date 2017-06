Alfaro Moreno: Me enamoré de BSC antes de ponerme la camiseta

Carlos Alejandro Alfaro Moreno, vicepresidente de Barcelona SC, reveló que ya estaba enamorado de Barcelona Sporting Club antes de ponerse la camiseta amarilla. Eso, según él, a su amigo Rubén Darío Insúa.

Carlos Alejandro Alfaro Moreno mantuvo una entrevista con El Gráfico de Argentina y habló de su carrera futbolística, su rol como periodista, su vida y, ahora, como dirigente deportivo de Barcelona SC

Una de las preguntas que le hizo el periodista Diego Borinsky fue:

“¿Por qué duraste apenas 6 meses en tu segunda etapa en Independiente?”.

La respuesta de Alfaro:

Porque era la tercera vez que Barcelona venía a buscarme. Se dio que Rubén Insúa, un gran amigo, ya había jugado ahí y cada vez que nos juntábamos me mostrabra videos y me hablaba del club. Miguel Brindisi, mi entrenador, me decía:

“Si fuera egoísta, te diría que te quedes, pero es un club al que tenés que ir, es el Coloso de América y por tu manera de jugar te van a querer mucho”. O sea: me enamoré del Barcelona antes de ponerme la camiseta. Y aquí estoy, en el club, 23 años después de mi llegada”.