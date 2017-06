Esteban Paz confesó que Emelec llamó a "Dida" Domínguez

Esteban Paz, dirigente de Liga de Quito habló con los medios de comunicación, donde indicó que los dirigentes de Emelec llamaron al golero, Alexander Dominguez para que pueda reforzar el arco para la segunda etapa, además se refirió al momento futbolístico de los albos y la posibilidad de contratar nuevos elementos para la segunda etapa del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol.

“No alcanza con un partido bien jugado en la Copa Sudamericana. Que eso sea el aliciente o el alimento de confianza que necesita el grupo para de aquí en adelante provocar un mejor rendimiento en el campeonato nacional. Liga no ha jugado mal durante varios partidos, pero por distintos motivos, llegamos al arco rival varias veces, palo por aquí, no logramos marcar y de repente nos llegan una jugada y gol, y se acaba el partido. Lo que ha carecido el equipo es de reacción, algo que si tuvimos en este último partido (vs Defensor)”.

Sobre la posibilidad de traer a Claudio Bieler para reforzar al conjunto explicó: “Tengo muy buena relación con el ‘Taca’ Bieler. Porque al ‘Taca’ lo quiero traer desde que fuimos a Kansas con Zubeldía, pero por distintos motivos no le hemos podido traer. Hoy estamos conversando, el ‘Taca’ quiere salir de Belgrano, tiene contrato con Belgrano, veamos que sucede”.

Finalmente se enfocó en la llamada que recibió ‘Dida’ Domínguez por parte de la dirigencia del ‘Bombillo’ “Me comentó Domínguez que le había llamado Emelec, que él lo único que había dicho es que hablen con su representante, y su representante me dijo lo mismo que me manifestó Domínguez. Estuve recién con su representante y me dijo que Domínguez quiere jugar dos años más en México y después sí, volver a Liga. Maneja dos opciones y veremos qué pasa en estos días en los que se va a dilucidar absolutamente todo”.