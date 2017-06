Miller Salazar criticó a Gustavo Quinteros

“No estoy de acuerdo en la convocatoria que se hace, para mí, los mejores momentos de la selección pasaron. No quiero ser mal agüero pero no le auguro un buen futuro a la selección”, afirmó este lunes Miller Salazar, durante una charla sostenida con La Radio Redonda (96.9 FM) en la que no se guardó nada al referirse sobre Gustavo Quinteros como DT del equipo de todos.

“No estoy de acuerdo con la convocatoria de muchos jugadores, el presidente de Delfín (José Delgado) tuvo la valentía de decirlo en alusión a los jugadores de su equipo. No es mi caso, no pido que lleven jugadores de Macará pero sí creo que hay jugadores que cumplieron su ciclo”, amplió el principal directivo del Ídolo de Tungurahua, ahora que a Ecuador se le complicó llegar al Mundial.

“No se puede seguir llamando a un arquero de 35 años, no sé para qué lleva a probarse (a los amistosos contra Venezuela y El Salvador en EE.UU.) a ciertos jugadores. Lo que duele es que venga una persona de afuera y nos venda humo, que quiera encontrar un camino para convencer a la gente, cuando todos sabemos que ese camino está delineado”, sentenció Salazar.

De mantenerse fecha a fecha dentro la zona de clasificación a la Copa del Mundo ‘Rusia 2018’, la selección nacional quedó excluida del selecto grupo al caer hasta el sexto lugar tras sumar apenas 8 puntos de 30 disputados, siendo dos unidades las que la separan del quinto lugar que ocupa la Albiceleste, con cuatro partidos por jugar: contra Brasil (V), Perú (L), Chile (V) y Argentina (L).