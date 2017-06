Esteban Paz sobre Claudio Bieler: Me pidió disculpas por haber ventilado cosas

El directivo de Liga de Quito, Esteban Paz,se refirió al exdelantero Claudio Bieler y señaló que está molesto con la actitud del jugador.

En conversación con La Radio Redonda, Paz sentenció que “converso continuamente con ‘el Taca’, veamos qué pasa en el futuro”.

Asimismo, Paz aseguró que “no he cambiado mi percepción, tengo una gran amistad con ‘el Taca’, el problema es que a veces ventiló situaciones en las redes sociales desvirtuando las conversaciones que hemos tenido con él”.

Al finalizar, el directivo de LDU dijo que Bieler “en enero me escribió y me pidió disculpas por haber ventilado cosas que no debía”, según publia estadio.