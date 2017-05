Sur Oscura es la barra más fiel del Ecuador, según seguidores de Metro

Nuevamente Barcelona SC es el que ha obtenido los resultados más altos en una encuesta realizada a través de la Fan Page de Metro Ecuador. Hoy, 31 de mayo, preguntamos a nuestros seguidores sobre cuál es la barra más fiel del Ecuador y la más votada fue la Sur Oscura.

Los resultados fueron claros ante la pregunta: “¿Cuál es la barra más fiel?”. Las opciones fueron: Boca del Pozo-Emelec- (Me gusta), Mafia Azul Grana-Deportivo Quito- (Me encanta), Marea Roja-El Nacional-(Me Divierte), Muerte Blanca-Liga de Quito-(Me Asombra), y Sur Oscura-Barcelona SC- (Me Entristece).

De nuestros seguidores, 2.842 usuarios contestaron a través de una reacción. De esa cantidad 1.117 (39.39%) eligieron a la Sur Oscura, 883 (31.06%) prefirieron a Boca del Pozo, 563 (19.80%) a Muerte Blanca, 160 (5.62%) a Marea Roja, y 121 (4.25%) Mafia Azul Grana.

El En Vivo se cerró a las 11h30 y superó los 200 comentarios, cada uno en apoyo al la barra preferida de nuestros seguidores.

En la tabla de posiciones del campeonato ecuatoriano de fútbol, Emelec ocupa el tercer lugar y tiene 28 puntos. Le sigue Barcelona SC en el cuarto puesto con 27 puntos. Mientras que El Nacional es noveno con 13 unidades y LDU está en el undécimo puesto con 10 puntos.

En la fecha 17 del torneo local, El Nacional se medirá ante Macará en el estadio Olímpico Atahualpa. Barcelona SC jugará con River Ecuador en el estadio Christian Benítez Betancourt, Emelec ante Fuerza Amarilla en estadio George Capwell y LDU con Universidad Católica en Casa Blanca.