Rubén Olivera, ¿fuera de Liga de Quito?

“Los extranjeros somos los primeros en pagar la situación porque es normal, tenemos que hacer la diferencia. Tranquilo, no es una decisión definitiva pero es lo que me han dado a entender”, sostuvo Olivera en declaraciones a radio La Red (102.1 FM), cuando finalizó el partido entre Liga de Quito y Defensor Sporting.

Rubén Olivera aclaró que no es su decisión el abandonar las filas de Liga de Quito. El uruguayo es señalado por los hinchas como uno de los puntos bajos de los albos en el presente torneo.

“Si fue el último , me voy más que orgulloso de haber compartido este partido con este club, y mas que nada con mis compañeros, que con todo lo que estamos sufriendo revertimos una situación muy jodida. La verdad que los felicito”, complementó Olivera.

“Si fuera mi decisión, me quedo. No me voy en los momentos difíciles, cuando va mal yo quiero quedarme siempre hasta el final, pase lo que pase, pero alguna cabeza tiene que saltar cuando va mal, así que bueno, han decidido quienes son (saldrían él y Felipe Rodríguez) y nos pondremos de acuerdo mejor cuando lleguemos a Quito”, acotó.

“Ya conversamos (con los directivos) y fue esa la decisión, si quieren conversar de nuevo no hay ningún problema. Si el cuerpo técnico (de Gustavo Munúa) y el presidente están de acuerdo, me quedo encantado”