Facundo Martínez se siente frustrado por su pedido de naturalización

El volante argentino de Universidad Católica, Facundo Martínez, confesó que se siente frustrado porque a pesar de que realizó el trámite para obtener la naturalización aún no ha tenido contestación.

En conversación con Radio La Redonda, Martínez se pronunció con respecto a su trámite: “Ese tema sigue frenado, no he tenido contestación y estoy a la espera como siempre de que eso avance. Frustra, pero no por mis colegas sino porque no hay una contestación para saber si hay que completar algo”.

El jugador mantiene la esperanza de que pronto su trámite pueda concluir. “Yo soy optimista y espero que pronto se pueda concretar”, dijo.

Martínez milita en Universidad Católica desde el 2010, informa estadio.