Rubén Olivera quiere mejorar su rendimiento

La continuidad del volante uruguayo Rubén Olivera está en duda. De hecho, los directivos de Liga de Quito han mencionado la posibilidad de que salga del equipo por su bajo de desempeño. Sin embargo, el charrúa hizo un mea culpa y aseguró que puede mejorar.

En una entrevista concedida a la estación La Deportiva, Olivera aseguró que “también” vivió momentos difíciles con sus otros equipos, pero que “hay que estar todos juntos” para salir de esa situación incómoda de la ‘U’, que está en la zona de descenso.

“Es un semestre malo, no puedo decir que es un momento bueno. Para mí es un desastre”, admitió el mediocampista de 34 años, quien militó en el fútbol europeo.

Luego contó que el plantel de futbolistas se encuentra a momentos desorientado porque los resultados no son los esperados, a pesar de la planificación en los entrenamientos. “El fútbol tiene sus momentos, ahora viene cada equipo y nos gana. Entrenamos bien y a la hora del partido es otra cosa”.

Sin embargo, aseguró: “Quiero luchar y sé que puedo dar más al equipo. Yo tengo las ganas de quedarme en Liga. Hablé ya con Rodrigo Paz (…) Me quiero quedar hasta el último partido del campeonato, pero si la directiva quiere que me vaya, me iré”.