Piqué resta importancia a los insultos en el festejo del Real Madrid

El central del Barcelona Gerard Piqué ha quitado importancia a los insultos que recibió del jugador del Real Madrid Dani Carvajal en la celebración del título de Liga del equipo blanco, y ha revelado que el defensa madridista le envió un mensaje disculpándose.

“Juego a cartas con Carvajal en la Selección y es un buen tío. Me envió un mensaje y le dije que no tenía que disculparse. No hay que darle más importancia”, ha explicado Piqué en la inauguración de un campo de fútbol de la Fundación Johan Cruyff en San Guim de Freixanet.

Durante la celebración del Real Madrid, en la Plaza de Cibeles de la capital de España, tras ganar en Málaga su trigésimo tercer título de Liga, Carvajal gritó: “Piqué, cabrón, saluda al campeón”.

El jugador azulgrana ha enviado un mensaje conciliador al asegurar que “es una frase hecha para acordarse del rival” en un momento de “euforia”, y ha señalado que la expresión de Carvajal “no es un insulto”.

Al Barcelona ahora solo le queda luchar por la Copa del Rey, cuya final se disputará el próximo sábado en el Vicente Calderón, un partido que, según ha puntualizado, los jugadores azulgranas afrontan “muy enchufados”.

Piqué ha destacado que luchar solo por un título “no es un fracaso”, si bien le hubiera gustado conquistar la Liga y la Liga de Campeones.”No es la temporada que hubiésemos soñado ni deseado. Nosotros tenemos que reflexionar, pensar en la temporada que hemos hecho independientemente de los resultados del rival. Ahora jugamos una final de Copa, pero sabiendo que representamos al Barcelona y sabiendo el club que somos, creo que podemos aspirar a mucho más”, ha dicho.

Fuente: EFE