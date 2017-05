José Francisco Cevallos sería Gobernador del Guayas y presidente de BSC

José Francisco Cevallos, presidente de Barcelona SC, podría asumir el cargo de Gobernador del Guayas y también estará al frente del club como lo ha venido haciendo desde 2015.

“José Francisco Cevallos será Gobernador del Guayas desde este miércoles 24 de mayo, cuando Lenín Moreno asuma el cargo de Presidente del Ecuador. Esta información fue confirmada por el equipo de comunicación del presidente electo”, confirmó el portal mediospublicos.ec.

Cevallos, además afirmó hoy, 23 de mayo, en una rueda de prensa que no abandonará el club. “Voy a seguir como presidente de la institución. No me impide estatutariamente ni reglamento alguno”.

“No me voy a desligar (…) no hay drama, seguiremos pendientes del club”, añadió Cevallos, quién en 2011 fue designado como Ministro de Deportes en el gobierno de Rafael Correa.

Si José Francisco Cevallos se vincula al Gobierno esto no afectaría su continuidad en Barcelona. pic.twitter.com/oDRvn0B5nR — REVISTA BSC (@RevistaBSC) May 23, 2017

