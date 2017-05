Fernando Hidalgo: Soy una persona que no arma trincas

Liga de Quito está pasando las peores horas y hoy, 23 de mayo; ante los medios, Fernando Hidalgo, volante albo, dio la cara ante los medios de comunicación.

Hidalgo dijo que en una radio, sin mencionar cual, se mencionó que él formaba un grupo de jugadores con experiencia y que son las manzanas podridas de Liga de Quito. Además, el periodista dijo que formaba parte de una trinca para que Liga de Quito siga en el sitial donde está (décimo en la tabla de posiciones).

Jamás he sido el jugador que haga complot, que se eche para atrás. Yo soy un hombre cristiano. Ustedes me conocen desde que debuté y he sido una persona intacta… Quiero aclarar eso para que no hablen cosas que no son y que dañan al jugador y a la familia”