Mena, la polémica entre Amarillo Tv y jugadores de Barcelona SC

Jefferson Mena ha sido blanco de críticas por su rendimiento. En el partido ante Estudiantes de La Plata, su trabajo no fue el mejor y el programa Amarillo TV anunció que lanzará un hashtag en Twitter en contra de Mena. El mensaje es claro #LargateMena

El mensaje, en Twitter, se hizo viral. Ante eso, los jugadores de Barcelona SC saltaron a criticar lo que hace el canal de televisión satelital que está en señal UHF.

Damián Díaz, jugador emblemático de Barcelona SC, hizo sentir su inconformidad. En Instagram, Díaz dijo:

Está gente te hace creer que es barcelonista. Como estos y varios estúpidos que van a insultar sin medidas a los jugadores sin importarles nada pero cuando ganamos son los primeros en sacar el pecho”, expresó Díaz.

Ahí no se quedó el volante de Barcelona SC. Además puso:

Seguramente son mandados por gente que quiere destruir el club y que lastimosamente estuvieron muy cerca.. pero a este grupo a esta familia nadie la va a tocar.. SI SE METEN CON UNO.. SE METEN CON TODOS (sic)”

Luego dejó en claro que “el DT decide quién juega y quién no. Que me saquen a mí o a mena o al que sea, pero de acá hacer campaña para linchar a un jugador, no sirven para nada”.

Jonatan Álvez, Máximo Banguera, Ariel Nahuelpan, Gabriel Marques y Richard Calderón también respaldaron a Mena. Ellos criticaron el abuso del medio y del periodista y de cómo estaban linchando al jugador.

Álvez, por su parte, dijo:

“Te metes con uno, te metes con toda la banda, gil de cuarta!!!!”. Mientras que el meta publicó: “Es hora de ponerle un alto a estos falsos que dicen llamarse hinchas”.