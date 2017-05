Carlos Orbe: 'No insulté a Álvez'

El árbitro ecuatoriano, Carlos Orbe, es noticia. Según un video, que circula en redes sociales, se ve al árbitro que insulta a Jonathan Álvez. Es más, la directiva de Barcelona SC irá en búsqueda de una sanción para el árbitro.

Carlos Orbe, por su parte, mantuvo una entrevista con Área Deportiva. En el espacio, Orbe se defendió. “No sé si dirán eso, soy poco para escuchar a la prensa porque a nosotros nos saca de nuestra vida normal. Se acaba un partido y seguimos con nuestras vidas. Si nos enfocamos en lo que dice la prensa o los dirigentes imagínense, cada uno es responsable de lo que dice.”

Carlos Alejandro Alfaro Moreno, directivo de Barcelona SC pedirá una sanción de seis fechas a Orbe por el supuesto insulto. Ante eso, Orbe dijo que no lo insultó y que al contrario le pidió que se calme.

“Me vi todo el partido para conocer que errores cometí. Yo en ningún momento le insulté a Álvez, ni él tampoco me insultó a mí. Conociendo el temperamento de ese jugador si yo le decía algo se regresaba y también me decía algo.”

Orbe, además dijo: “Todo depende de la óptica de las personas. Revisen todo el partido, no tengo ninguna actitud diferente, no juzguen por una acción, no soy de las personas de insultar a los jugadores, pregunten al resto de futbolistas como trato yo a la gente.”

Además, Orbe dijo que no es un árbitro provocador: “Son códigos que en las charlas siempre nos dicen, nosotros tenemos que resolver problemas no hacerlos más grandes, tenemos que controlar todo eso, si hubiese insultado a Álvez algo me hubiese dicho o me hubiese reclamado”