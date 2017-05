Hernán Barcos arremetió contra Jonathan Álvez

En el partido entre Barcelona SC y Liga de Quito, que terminó 3-1 a favor de los toreros, hubo un enfrentamiento verbal entre Hernán Barcos y Jonathan Álvez.

Ante eso, hoy Barcos, en rueda de prensa, manifestó lo que pasó en ese momento. Ante los medios, Barcos dijo:

“De ese otro, como es que se llama, Álvez; no sé qué le pasa. Intenté sacarlo cuando estaba en el piso, se enojó con Salaberry conmigo y me dijo muerto y yo le respondí que el muerto es él porque no pudo jugar en Liga. Acá solo triunfan los grandes. Jugar acá es diferente, es el club más reconocido en el exterior. A él no le dio, a mí sí y las diferencias entre nosotros que lo diga la gente”