Rodrigo Paz habló de la situación de Liga de Quito

El directivo de Liga Deportiva Universitaria de Quito, Rodrigo Paz, emitió declaraciones sobre la situación que atraviesa el equipo capitalino a través de la radio la Red.

Paz defendió al estratega Gustavo Munúa y confesó que está cansado de seguir al frente del club, pero no consiguen inversionistas para estar al frente del equipo.

Las declaraciones de Paz fueron similares a las que ofreció su hijo Esteban el pasado viernes antes de la fecha 13 del torneo.

“Pasamos por un momento muy difícil, la presión apunta al DT, dirigentes y jugadores. Ahora tenemos que tomar decisiones”, dijo Paz.

“Si cambiamos el entrenador ¿Cambiará la psicología de estos jugadores? Muchos son chicos de 19-20-21 años. Si nosotros mañana decidimos que el problema es el entrenador tenemos que traer uno nuevo, pero con el mismo equipo con problemas y yo no puedo decir que Munúa sigue, eso le compete a la comisión de fútbol”, agregó el directivo de los albos que apenas tienen un triunfo en 12 partidos.

“Yo ya estoy cansado de esto, tenemos las puertas abiertas en la comisión de fútbol pero nadie se acerca. A los que cuestionan nuestra gestión les decimos que vengan, en Liga se necesita una buena chequera y aguantar la parada. Estoy cansado, agotado, le he pedido a Esteban que piense en dejar Liga y no quiero que otros dirigentes se agoten (Torres, Ripalda) y al rato que un grupo quiera venir a Liga entregamos el equipo”, confesó Paz quien le ha pedido en varias ocasiones a su hijo Esteban que no se agote tanto en el equipo y que abra caminos.

“Esteban es uno más en las decisiones que tomamos todos. Sin Esteban no seríamos campeones de Copa, él trajo a Cevallos, él hizo que se quedara Bauza, él trae dinero a Liga, pero que la hinchada siga culpándonos, debemos seguir aguantando las injurias y groserías, los comprendo”, puntualizó Paz quien no sabe cuál será la solución a corto plazo dentro del equipo.

“Después de tanto éxito los dirigentes nos obnubilamos, no hemos tenido suerte, los entrenadores no han podido consolidar una etapa. Nosotros estamos en un dilema muy grande, no queremos equivocarnos. Yo veo que el técnico entrena muy bien, pero cuando sale al campo juega mal, tenemos que conversar a fondo lo qué tenemos que hacer”, finalizó el directivo de los albos que el miércoles deberá viajar a Guayaquil para enfrentar al Barcelona.