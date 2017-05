Alejandro Valenzuela: “Si no ganamos el sábado me voy”

El equipo azucena confía en que el sábado, 6 de mayo, en su partido frente a Macará podrá ganar.

Alejandro Valenzuela, preparador físico de LDU, en una entrevista con La Deportiva habló sobre los problemas del equipo ‘albo’ y también confesó cuando deseó un mal resultado para un equipo ecuatoriano en la Libertadores.

“Voy a ser totalmente sincero. Me quedé contento cuando perdió la final Independiente por la Libertadores porque como hincha de Liga no quería. Hoy les digo que estoy arrepentido porque hubiera sido por el bien del fútbol ecuatoriano y ojalá alguien más lo pueda hacer”.

El Preparador físico de la ‘U’ pide paciencia para que los resultados puedan llegar y también habló de Munúa, destacó que a él le duele muchísimo más el estado actual de LDU. Pero, también afirmó que se va, si Liga no gana el partido del sábado.

“Si veo que en otros lados hacen un mejor método que el mío, yo lo cambio. Yo no quiero contagiar mala onda ni estar mal. Quiero ser parte de la solución y no un problema. Si no ganamos, Valenzuela es el que se va”.