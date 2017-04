Marlon de Jesús, ¿resentido con Barcelona SC?

Marlon De Jesús se encontró con las redes desde que llegó a Club Sport Emelec. De Jesús marcó a fecha seguida. Primero le hizo un gol a Barcelona SC y luego a Delfín SC.

Marlon De Jesús mantuvo un diálogo con SuperK800. En el espacio, el jugador explicó qué le pasó en Barcelona y por qué cambió en Emelec.

Marlon de Jesús fue parte del Barcelona Sporting Cub la temporada pasada. Sin embargo, pese a marcar goles, no tuvo minutos:

Yo llegué en partidos de preparatoria y marqué goles. Después me sacan del 11 titular, me meten dos minutos marcó gol, después no me vuelven hacer jugar. Yo me canso de eso. Me cansé de esa injusticia y decidí irme. Y ahora yo regresó a Emelec, donde están reconociendo mi trabajo y eso creo que todo jugador lo desea y gracias a Dios las cosas me están yendo bien, gracias al trabajo que estoy realizando. En Barcelona marqué goles y jugando muy poquito”