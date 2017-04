Brahian Alemán le hizo daño a Liga de Quito

Alex Aguinaga, exentrenador de Liga de Quito, mantuvo una entrevista con radio Área Deportiva. En el espacio, Aguinaga contó su experiencia con Liga de Quito el año pasado. Además, dijo que la contratación de Brahian Alemán fue un “grave error”.

Según Aguinaga, Alemán en Liga de Quito fue un error. “Lastimosamente Brahian no fue el jugador que lo vimos en Barcelona. Lo pedí en el Cuenca, pero no alcanzó el dinero. Alemán en lo táctico era extraordinario. Su comportamiento fuera de la cancha no fue el correcto, no tuvo el acercamiento con el resto del grupo, no puedes conocer al jugador solo cuando entrenas.”

Ahí no se quedó Aguinaga. De Alemán dijo que sus condiciones futbolísticas avalan que es un gran jugador, pero la parte humana no cayó bien en Liga de Quito. Pero, según Aguinaga, tampoco Liga cayó bien en el jugador. “Fue general en el grupo, puedes preguntarle a cualquiera.”

Aguinaga está al tanto de lo que pasa ahora en Liga de Quito. Es más, se enteró de las declaraciones de Alejandro Valenzuela, cuando dijo que los jugadores de Liga no eran tan inteligentes como pensaban.

Ante eso, Aguinaga dijo:

No sé lo que viva ahora (Gustavo) Munúa con el grupo, lo que dijo Alejandro (Valenzuela, al señalar que Liga no tenía jugadores “tan inteligentes como pensábamos”) estuvo fuera de contexto. Se disculpó porque a veces uno comete errores por el calor del partido”.

Sobre el fracaso de Liga de Quito en el 2016, Aguinaga dijo que el equipo no rindió porque no había un vestidor físico.

“No teníamos un vestidor físico. Los jugadores se cambiaban en sus habitaciones y bajaban solo a entrenar y recién ahí se juntaban. Lo hacían muy bien, pero entre ellos no había unión de grupo, no había cariño, no había responsabilidad ni compromiso. Se lo comenté a Esteban y me ofreció en tres meses, pero a la final en enero recién se inauguró el camerino”

Aguinaga fue más allá y dijo que los propios jugadores le pusieron el pie:

“La convivencia es muy importante para que se den los resultados, tenía buenos jugadores pero en Liga no rindieron. Me equivoqué en confiar en los jugadores que a la final no me rindieron. Cometimos errores en los dos últimos partidos. Era demasiado y pensé que los jugadores cometieron los errores adrede, esto ya quedará en la conciencia de ellos, fuimos terceros hasta las últimas fechas.”