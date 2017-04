Aparición del doble de Messi causa sensación en redes sociales

Alexandro Pereira Negreiros vive en Vila Re, Sao Paulo y se ha convertido en toda una sensación en internet porque su parecido con el famoso jugador de fútbol, Lionel Messi, es sorprendente. Alexandro fue descubierto trabajando en un puesto de comida con su familia.

Empezó a ser famoso después de que una foto suya se volviera viral en las redes sociales. Aunque al principio se sentía un poco raro de que las personas lo llamaran Messi, se ha ido acostumbrando.

Alexandro, que tiene 21 años, expresó su deseo de conocer a la estrella del fútbol, y dijo que para él sería todo un honor conocerlo. “Me encantaría conocerlo en persona y conocer más acerca de él” agregó.

Al principio me sentía un poco raro con las personas que me llamaban Messi. Estaba sorprendido al inicio pero después fue usándolo en mi vida diaria. Siempre hay un cliente que me llama Messi, por eso lo empecé a usar desde que es una persona reconocida en todo el mundo”

Sería un honor conocerlo personalmente, y le diría que es un honor conocerlo. Él es una persona reconocida en todo el mundo y me gusta como juega”.

Video: Ruptly