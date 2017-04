¿Por qué se rompió la relación Ancelotti-Florentino Pérez?

Carlo Ancelotti consiguió lo que Carlos Queiroz, Vanderlei Luxemburgo, Fabio Capello, Bernd Schuster y José Mourinho no pudieron: ganar la UEFA Champions League con el Real Madrid.

Sin embargo, haber conseguido ‘La Décima’ no fue suficiente para que ‘Carletto’ se mantuviera al frente del cuadro merengue y tras dos años dejó el club.

En su libro Liderazgo Tranquilo, el italiano explica que hubo dos momentos clave que propiciaron el distanciamiento con Florentino Pérez, presidente del equipo:

Primero, cuando tenía una racha de 22 victorias consecutivas, la UEFA publicó unas estadísticas que dejaban al descubierto que “el equipo no tenía tantas horas de entrenamiento como otros clubes europeos”, por ende, el conjunto blanco presionó, a pesar de que Ancelotti pensaba lo contrario:

Llevábamos un mes de lesiones y fatiga que fue crucial para perder la Liga. Lo de las estadísticas fue una señal de que el Madrid tenía más fe en los números que en mi trabajo.

Después, una queja de una de las figuras: Gareth Bale. El galés no estaba cómodo con su posición en el terreno de juego, entonces su agente llamó a Pérez para presionar y el mensaje llegó hasta Carletto.

El presidente me dijo que qué pensaba hacer y esta fue mi respuesta: “Nada”. No podía cambiar el sistema a mitad de temporada. Desde entonces, la relación con el presidente no volvió a ser la misma.

