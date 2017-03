Eduardo Acevedo, técnico de Defensor Sporting, discute con periodista

Eduardo Acevedo, director técnico de Defensor Sporting, charló con los medios de información acerca del empate de su equipo, Defensor Sporting, contra Liga Deportiva Universitaria de Quito en el estadio casa Blanca, por el choque de ida de la primera ronda de la Copa Sudamericana 2017.

“Sabemos que los goles de visita son importantes, pero hubiera sido mejor los tres puntos. Defensor es un cuadro grande y Liga es un cuadro grande, cuando se enfrentan dos cuadros grandes no se puede esperar un partido tranquilo para la vuelta”, señaló el entrenador del cuadro uruguayo.

Respecto a la pregunta de un periodista (si su equipo vino para lesionar al rival), contestó: “¿Para qué me lo preguntas si afirmás? Estás enojado, no te enojes, tengo 40 años de fútbol y no me asustas ni vos ni nadie”.

De inmediato, añadió: “Venimos a una ciudad futbolera, que tiene los mejores equipos del Ecuador, Liga es un grande de América, la altura de 2800, vine a que Liga se meta en mi embudo”.

“¿Lastimé a algún jugador o me lastimaron a Cabrera? Los que salieron lesionados no fueron por golpes. ¿Quemar tiempo? ¿Vos jugaste en la altura? Por eso no tienen ni idea de estas cosas”, añadió.

“A todos los uruguayos por historia, nos ha costado muchísimo la altura. Liga es un gran equipo, pero la altura es un rival muy importante para nosotros. Si quieren que planifique para jugar en el llano, que venga a jugar de igual a igual con Liga, tendría que ser tonto”, sentenció.