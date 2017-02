Fuerza Amarilla debutará en la Copa Sudamericana

El debut del ecuatoriano Fuerza Amarilla se rodea de un misterio absoluto ya que la Copa Sudamericana-2017 será el primer torneo internacional de su historia en el que enfrentará al chileno O’Higgins el martes en la ciudad de Rancagua.

Fuerza Amarilla clasificó a su primera experiencia internacional al lograr el octavo lugar del torneo ecuatoriano del año pasado, toda una proeza para el club que representa a la localidad de Machala, puerto ubicado en las orillas del océano Pacífico, en el sur de Ecuador.

Apenas lleva dos años en la primera división ecuatoriana y su participación en la Sudamericana causó sensación en Machala, donde el equipo es conocido como la ‘banana mecánica’ por los colores amarillos de su camiseta.

Su entrenador, Angel Gracia, logró la contratación de jugadores como Eduardo Morante, Henry Patta y el argentino Mauricio Yedro, paradójicamente, los tres con experiencia en el fútbol chileno.

Al ser un club pequeño, Fuerza realizaba una verdadera travesía para trasladarse de Machala hasta Chile.

El viaje comenzó el viernes por tierra hasta la ciudad peruana de Tumbes, luego avión a Lima, otra aeronave a Santiago y finalmente otro autobús hasta la ciudad de Rancagua (90 km de la capital chilena) donde se jugará el encuentro.

Fuerza llegará al duelo tras un empate con Clan Juvenil en el torneo ecuatoriano, en el que ocupa el quinto puesto.

Por su parte O’Higgins llega con mayor roce internacional a este inédito duelo, con 8 participaciones, 4 en la Copa Libertadores, 3 en la Sudamericana y una en la desaparecida Copa Conmebol.

Pese a que Fuerza es una cenicienta totalmente desconocida para el plantel ‘celeste’, éste no se confía y traza como objetivos imponer su juego y lograr goles rápidamente para evitar la desesperación.

“Lo que tenemos que tratar es de no desesperarnos, que el equipo no pierda intensidad, lo cual no resulta fácil. El único buen resultado el martes es ganar”, afirmó Cristián Arán, técnico argentino de O’Higgins.

El cuadro chileno viene de golear 4-1 a Cobresal en el torneo Apertura 2017, resultado que lo pone en el noveno lugar de la tabla de posiciones.

El partido se disputará en el estadio El Teniente a partir de las 17:15 (hora local) bajo el arbitraje del brasileño Wagner Magalhaes, asistido en las bandas por sus compatriotas Guilherme Dias y Kleber Gil.

Posibles alineaciones:

O’Higgins: Miguel Pinto; Fabricio Fontanini, Albert Acevedo, Raúl Osorio, Gonzalo Barriga; Yerson Opazo, Alejandro Márquez, Martín Rolle; Pedro Muñoz, Cristián Insaurralde, Francisco Arancibia. Entrenador: Cristián Arán

Fuerza Amarilla: Fernando Fernández; Diego Corozo, Federico Alonso, Pablo Cifuentes, Miguel Segura; Polo Wila, Mauricio Yedro, Christian Cuero, Luis Bolaños: Ángel Gracia y Gabriel Martirena. Entrenador: Ángel Gracia

Árbitro: El brasileño Wagner Magalhaes, auxiliado por sus compatriotas Kleber Lucio Gil y Dewson Freitas

Con información de El Telégrafo y EFE.