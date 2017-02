Antonio Valencia dedicó título con el Manchester United a la unidad de Ecuador

El ecuatoriano Antonio Valencia festejó a través de sus redes sociales el título obtenido con el Manchester United este domingo 26 de febrero tras vencer al Southampton y le dedicó el título a la unidad de Ecuador.

Valencia escribió en su cuenta en Twitter un emotivo mensaje en el que también manifestó su dedicatoria del título a los hinchas de Manchester United:

El futbolista acompañó el tuit con una foto en la que aparece junto al goleador sueco Zlatan Ibrahimovic. En otra imagen en la que escribió el mensaje en inglés aparece en una foto sosteniendo una botella de champaña.

Happy for winning this new trophie with my mates. This Cup is dedicated to all @ManUtd fans and to the peace of my country. pic.twitter.com/waXqDUmTrL

— Antonio Valencia (@anto_v25) February 26, 2017