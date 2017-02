Cristian Arana demanda a Emelec

Cristian Arana, portero de Delfín de Manta, reveló que tomará acciones legales contra Emelec. Arana aún mantiene con Emelec un año de contrato.

En enero el portero se presentó a las prácticas de los ‘azules’ luego de haber jugado para Delfín en 2016, pero no fue recibido.

En esa ocasión, Arana dijo:

Me he presentado al club porque tengo un año más de contrato. Me tienen tonteando, no me dicen nada”.