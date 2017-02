Gabriel Achilier le dedicó un gol a su esposa

Gabriel Achilier demostró de qué está hecho. Hace poco sufrió la partida de su esposa, que falleció por cáncer y ahora se quiere meter en la historia del Morelia.

Achilier, de 32 años, está contento con el trato que le ha dado la afición michoacana. Aunque las horas en el Morelia son tensas porque puede perder la categoría.

Achilier marcó ayer, 19 de febrero, un gol ante el líder Toluca, que se impuso 2-1 al Morelia.

Vine (a México) para hacer historia, lograr algo importante, y seguir siendo reconocido a nivel internacional. Nosotros sentimos que tenemos una responsabilidad en la cancha y queremos hacer buenos partidos”, comentó el defensor en charla con FM Radio, de Morelia.

Achilier no se quedó ahí. Además, agregó: “Hablar del grupo me tomaría todo un mes. Le tengo gratitud a los muchachos, al cuerpo técnico, a los dirigentes. La ciudad me ha tratado muy bien. Me siento muy a gusto, como dicen aquí ¡padrísimo! Mi familia también está feliz. Este club merece estar en lo más alto”.

Sobre el riesgo de perder la categoría, Achilier indicó: “Los resultados no son a corto plazo. El tiempo apremia porque los partidos son finales. A largo plazo tendremos un equipo ganador”.

El central recordó que no es la primera vez que lo apremia el descenso en un club. “Si me ha tocado vivir esta situación. Es intensa. No lo he experimentado en estos últimos años, pero el fútbol es de resultados. Ya lo viví (pelear por no descender) en Deportivo Azogues y Liga de Loja. Estas son situaciones muy críticas”, explicó el futbolista.

Sobre su futuro en la Tricolor, señaló que dependerá de lo que haga en el Morelia. “La espero (la convocatoria) con mucha ansiedad. Para cualquier jugador salir de su país es importante y ser tomado en cuenta en mi Selección es lo más importante. Desde que llegué siempre trabajo pensando en la Selección; esto es lo que me motiva”, precisó.