José Francisco Cevallos no irá a reelección en Barcelona SC

José Francisco Cevallos, directivo que conquistó el título del campeonato nacional 2016, no quiere la reelección a la presidencia del Barcelona Sporting Club para el 2019.

“Siempre pensé en ser presidente de Barcelona después que me retiré como futbolista, quise retribuir a un club que me dio tanto pero solo tengo 4 años de permiso familiar, no pienso en un periodo más, dejaré espacio para nueva gente”, comentó Pepe Pancho en un diálogo con radio Diblu.

Cevallos llegó a la Presidencia apoyado por Carlos Alejandro Alfaro Moreno, quien se desempeña como vicepresidente deportivo, y otros ídolos como Flavio Perlaza, Jimmy Montanero, Juan Madruñero, Julio César Rosero, Vicente ‘Ministro’ Lecaro y Luciano Macías.

Cevallos asumió en octubre del 2015 como titular de los toreros y de inmediato contrató a una empresa auditora que determinó que la deuda de los amarillos supera los USD 30 millones, de este monto se ha se pagado 8 millones entre demandas y sueldos a exjugadores.