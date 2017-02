100 personas vieron el partido Delfín vs Barcelona SC

El partido de la tercera fecha del campeonato ecuatoriano de fútbol disputado en Portoviejo entre Delfín y Barcelona fue el que menos taquilla tuvo, según las planillas de reportes de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF).

Apenas estuvieron 100 personas en el estadio Reales Tamarindos.

La directiva del cuadro ‘cetáceo’ pecó de ingenua al creer que poniendo valores -la general costaba US$20- altos para dicho encuentro, iba a tener alta rentabilidad. A lo mejor, en lo único que ganó el equipo manabita, fue en sumar los tres puntos y adueñarse de la punta del campeonato.

Entre las otras taquillas bajas estuvo la del partido River Ecuador versus Independiente del Valle, donde se registraron 385 personas.

El Nacional vs. U. Católica contó con 1.299 asistentes, Clan Juvenil vs. Macará (875) y el Deportivo Cuenca vs. Fuerza Amarilla registró 4.445 aficionados.

Por su parte, la taquilla del Emelec vs. Liga de Quito fue la más alta de la pasada jornada. Los ‘eléctricos’ tuvieron 25.009 hinchas en su renovado estadio Capwell.

Fuente: El Telégrafo