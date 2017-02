Maradona tras discusión con Rocío Oliva: “Que la cuenten como quieran”

Diego Armando Maradona se dirigió a la capital de España en un viaje relámpago con la idea de asistir esta tarde al Santiago Bernabéu para ver el encuentro de octavos de final de la Champions League entre Real Madrid y Napoli. Sin embargo, todo se tornó en escándalo.

Primero, fue noticia por discutir y amenazar a un periodista. “Si te pego, te estropeo la cara”, esgrimió de manera enardecida el ex futbolista. Luego, la Policía acudió al hotel en donde se encuentra hospedado debido a una supuesta pelea con Rocío Oliva.

A raíz del revuelo mundial que originó esta noticia, y manteniéndose en la misma línea que su abogado, Maradona utilizó su red social de Facebook para intentar minimizar y aclarar lo acontecido con su pareja.

“Quiero decirle a todos que me encuentro en Madrid, disfrutando de mi familia, y esperando el partido del Napoli, por la Champions. Mi abogado Matías Morla se comunicó con las autoridades españolas. No hay ninguna denuncia y nadie le supo explicar el motivo de este show mediático. Estoy pasando por un gran momento, que la cuenten como quieran…”, escribió el ex entrenador de la Selección argentina en el Mundial de Sudáfrica 2010.

Previamente, el letrado había improvisado un discurso similar: “No hubo situación de violencia, ni denuncia penal. Tampoco alcohol ni drogas. Quedó en el marco de una discusión privada. Pero lo que pasa es que Maradona no tiene una vida privada, es pública”.