Luis Enrique perdió la cabeza tras la humillación en París

La derrota del Barcelona en París fue lapidaria. El Paris Saint Germain ganó 4-0 en el partido de ida de los octavos de final de la Champions League, con una actuación superlativa. El elenco catalán se marchó golpeado y con un resultado difícil de remontar a cuestas. La caída en el Parque de los Príncipes, sumada a una incomoda pregunta, hicieron que Luis Enrique perdiera la cabeza.

Al término del encuentro, el entrenador culé atendió en la zona mixta al periodista Jordi Grau, del canal catalán TV3. Todo marchaba con normalidad, hasta que el cronista le dijo que no había visto cambios tácticos en el equipo a lo largo del partido. Allí, visiblemente enfadado, el DT del Barça le dio sus explicaciones y le hizo un reclamo por el tono de sus cuestionamientos.

“Se ve que no has visto muy bien el partido. Hemos pasado de un 4-3-3 a un 4-2-3-1, intentando cambiar y sobre todo fijar a sus jugadores y tener a Leo (Messi) con más libertad. Repito: si hay que buscar un responsable soy yo, no le busques más cositas, ¿eh? Acepto toda la responsabilidad, pero cuando se gana aceptaría el mismo trato en las entrevistas, que este tono que te veo aquí ahora mismo conmigo me gustaría que se mantuviera en las entrevistas cuando ganamos los partidos”, disparó Luis Enrique, quien se marchó notablemente ofuscado.

Pero eso no quedó ahí, ya que, según informó la periodista Susana Guasch en un móvil en directo del canal Mega, el estratega blaugrana tuvo que ser inmediatamente detenido por tres personas porque quiso volver para agredir a Jordi Grau.

“La imagen se ha producido después cuando ha terminado la entrevista que ustedes vieron. Han tenido que agarrar a Luis Enrique entre tres porque iba directo otra vez a por Jordi Grau. Iba diciendo ‘no me toquen, no me toquen, a ver si usas otra vez este tonito cuando ganemos"”, relató la periodista.

No fue una noche agradable para Luis Enrique, que tendrá que trabajar mucho para revertir el abultado resultado adverso. Fue una de sus derrotas más humillantes desde que tomó las riendas del Barça, que la última vez que quedó afuera de la Champions League en octavos de final fue hace una década, en la temporada 2006/2007.