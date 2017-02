Gabriel Achilier hizo autogol, pero su equipo ganó

El ecuatoriano Gabriel Achilier hizo un gol en contra en la victoria de Morelia 2-1 en condición de visitante ante Jaguares de Chiapas.

El defensor central trató de cortar un centro rasante, pero terminó metiendo el balón en su propia portería al minuto 34. Seis minutos antes había abierto el marcador Andy Polo para los visitantes y a los 42 sentenció la victoria el peruano Raúl Ruidíaz.

Achilier comienza a ganar minutos en el elenco mexicano y a pesar del error, se consolida en la defensa del equipo que quiere salvarse del descenso.

Then in Min 33, this Gabriel Achilier own goal brought Chiapas on level terms at 1-1. #LigaMXEng pic.twitter.com/bHcCaWIAcK

— Fut Mex Nation (@FutMexNation) February 13, 2017