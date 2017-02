Entrenamiento deportivo: Una alternativa para emprender

Entrenar según la Real Academia Española de la Lengua es preparar o adiestrar personas o animales, especialmente para la práctica de un deporte.

Este acto de capacitación y preparación es reconocido por Carlos Aguirre, coach ontológico deportivo del Incae Business School, quien en entrevista para América Economía precisó en relación a las aptitudes deportivas que “si no se desarrolla un talento es como si no lo tuviera”. Según el profesional esto sucede cuando las personas no se centran en potenciar aquello para lo que realmente se es bueno.

Para Sandalio Gómez, profesor del Iese Business School, esta realidad le “recuerda cuando un niño llega con un 4 o 5 en Matemáticas y en Física, mientras en Historia tiene un 8. Entonces los papás le colocan un profesor de Matemática. Se tiende a desarrollar lo más negativo, y se deja de lado potenciar lo positivo, que concluye con que el niño pierda sus capacidades”.

Es ahí donde nace la necesidad de comprender la real importancia que otorga la instrucción de un entrenador profesional en la práctica de un deporte.

Para Marcelo Verdesoto, maratonista profesional, “un entrenador personal en la práctica del deporte, inclusive amateur es lo más importante. Es la diferencia entre hacer deporte a largo plazo o lesionarse en el intento”.

Asegura que en su caso personal el entrenador le diseña tablas de entrenamiento, considerando el objetivo y de acuerdo a estas métricas establece la carga diaria. Además mezcla entre ejercicios de fuerza y resistencia. Su guía es fundamental incluso en el calentamiento y estiramientos tanto previos, como post entrenamiento.

Cuando inició solo, sin guía de nadie, asegura que simplemente se mantenía y de hecho luego venían los dolores en rodillas, por ejemplo. Pero, cuando ya empezó con entrenador, su rendimiento fue superior. “Poco a poco fui mejorando mis tiempos en competencias y llegando a correr carreras cada vez más largas”, indica.

En Ecuador existen varios centros de capacitación de entrenadores deportivos, una opción es el Instituto Libertad que oferta la tecnología en esta rama.

La tecnología está diseñada con cinco periodos académicos en los que se desarrollan, dentro de la estructura curricular, las prácticas pre profesionales y vinculación con la sociedad. En dos años y medio aproximadamente se puede obtener el título de Tecnólogo Superior de Entrenamiento Deportivo.

En cuanto al área de trabajo para estos profesionales, el American College of Sport Medicine, organismo especializado en actividad física en Estados Unidos presentó en su informe anual sobre tendencias deportivas coloca en tercer puesto a los profesionales del fitness formados, certificados y con experiencia.

El organismo resalta la necesidad de que un profesional cualificado dirija el ejercicio físico. “Cuando hacemos ejercicio estamos interfiriendo directamente sobre la salud, y la balanza se decantará hacia un lado positivo o negativo en función de este factor profesional. Es vital con alguien que nos asesore”, precisa en un comunicado publicado en SporAdictos.com.

¿Qué tan rentable es?

La tendencia es global, con la nueva ola de deportes hoy los profesionales en el deporte y los apasionados que tratan de incursionar en una faceta deportiva buscan estar aliados con un profesional que los conduzcan a buenos resultados.

Este es el caso de Sandra Zambrano, quien a sus 24 años ha decidido iniciar su camino deportivo. Ella ha invertido dinero en un profesional que la guíe.

“Cuando inicié en el crossfit tuve un entrenador personal, él me ayudo a consolidar mis primeros resultados. Me dio consejos de postura y alimentación, y mucho más. En los primeros pasos es clave una asistencia técnica”, indicó Sandra.

Esta situación se replica, en un gimnasio del norte de Quito. El encargado de “Todos en movimiento” indica que en su negocio es muy común que sus clientes le soliciten un profesional que los ayude en sus prácticas diarias.

Rosa Gómez, quien sufre diabetes, cree que pagar más por un profesional certificado que la apoye es lo de menos en el momento de cumplir con la recomendación que le hizo su médico de ejercitarse más para alcanzar un mejor estado médico.

Y tú… ¿Qué decides, invertir en un profesional o entrenarte solo?