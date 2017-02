Poca asistencia de hinchas de Barcelona al Reales Tamarindos

Al partido que se juega este 12 de febrero entre Delfín de Manta y Barcelona SC en el estadio Reales Tamarindos de Portoviejo se pudo observar poca asistencia de hinchas amarillos.

La dirigencia de Delfín anunció hace varios días que no permitirán el ingreso de la Sur Oscura al estadio de Portoviejo para el duelo de hoy por la tercera fecha del Campeonato Nacional.

Vale recordar que en la segunda jornada durante el partido Barcelona vs Macará se registró una pelea entre hinchas amarillos en el sector de la barra Sur Oscura.

Igualmente, usuarios de la red social Twitter han manifestado sus quejas por el costo de las entradas que ha establecido la dirigencia de Delfín para el partido.

Nunca pensé decir esto pero me parece más que perfecto que la hinchada de Barcelona no haya ido. Estos abusos no se pueden dar! 👎🏼@DelfinSC pic.twitter.com/Whiqq372ha

— E.L. HATER® (@ElBigHater) February 12, 2017