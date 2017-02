El Nacional podría realizar gestiones para "aclarar" lo acontecido con El Tucumán

El Atlético Tucumán venció 1-0 a El Nacional pese a todos los inconvenientes sufridos, previo al partido, debido al retraso en el vuelo desde Guayaquil a Quito, y que además jugaron con camisetas prestadas,

El presidente de El Nacional, Tito Manjarréz, dijo que iba a hacer “gestiones” ante La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) para “aclarar” lo acontecido, aunque dejó a entrever que no iban a apelar el resultado, según reseña Estadio.

“El Nacional no tenía la decisión de jugar o no, fue de Conmebol. Queríamos ganar en la cancha y no se pudo. El resultado nos dejó muy golpeados”, agregó.

Manjarréz aseguró que El Nacional se mantuvo en contacto con el delegado de la Conmebol y que además revisaron el reglamento.

“La posición de El Nacional era esperar los 45 minutos reglamentarios y ni un minuto más, pero la decisión final era del delegado y no nos quedó otra opción que aceptarla. La decisión se tomó desde Paraguay”, dijo Manjarréz, según Radio La Red.

Al respecto, Esteban Paz, dirigente de Liga Deportiva Universitaria comentó que la Conmebol tuvo “una mala conducta” con su decisión de jugar el partido de la Copa Libertadores luego de más de una hora de retraso.

“Hay un reglamento que hay que contemplar. El reglamento debe ser lo lo suficientemente claro para que exista interpretación”, dijo Paz.

Todo dependerá de la sanción de la Conmebol

Con respecto a lo ocurrido en el partido El Nacional vs El Atlético Tucumán, Javier Quintana, comisionado de la Conmebol para este encuentro, habló sobre lo ocurrido y que ahora dependerá de la sanción que imponga la Confederación.

“Todo se ha informado. Ya depende la comisión de disciplina que sanción imponga, está en manos de la confederación que tomen una decisión”, dijo Quintana.

De acuerdo con Radio La Red, Quintana tiene 30 años como comisario del organismo sudamericano de fútbol y comentó que “jamás me había pasado algo parecido”.El Comisario comentó que “el reglamento da como plazo 45 minutos. Se conversó con las autoridades y se decidió jugar por la gente en el estadio y contemplando que Atlético Tucumán ya estaba en Quito”.

“Es cierto que El Nacional jugó bajo protesta. El árbitro informó de los hechos, incluso de uniformes”. Lo ocurrido en el estadio Atahualpa se informó al club criollo y puede hacer uso de sus derechos en la confederación. “Puede hacer uso de su derecho ante los órganos de la Conmebol”, dijo.

DT de Tucumán responsabiliza a El Nacional

Pablo Lavallén, entrenador del Atlético Tucumán culpó a El Nacional de los problemas logísticos sufridos por el ‘Decano’ para arribar a Quito. “Esto es todo de los jugadores. Fue descarado lo que nos hicieron. Nos pararon un avión dos horas, no sé quien, pero alguien lo paró. Nos pararon el avión dos horas, pero ahí tienen. Entramos a la cancha sin calentamiento y nos amenazaron que si llegábamos no jugábamos el partido, pero ahí tienen. Dios es justo”, señaló.

Lavallén dejó entrever que hubo “mano negra” de los ‘Militares’, quienes decidieron jugar el partido “bajo protesta” ya que se esperó a los argentinos más allá de los 45 minutos reglamentarios que dispone la Conmebol.

Embajador de Argentina en Ecuador: Querían agarrarse del reglamento

El embajador de Argentina en Ecuador, Luis Juez, señaló que “tuvo una discusión terrible con el presidente de El Nacional, ellos querían agarrarse del reglamento y pedir los puntos pero yo les decía ´juguemos al fútbol, es once contra once y el que hace el gol gana´”, agregó.

“Hoy me van a querer cagar a trompadas. Ellos tenían ganado el partido en el escritorio y les mojamos la oreja y les ganamos. Voy a pedir un helicóptero para ir hoy a la Embajada”, dijo Juez en Arriba Argentinos por Canal Trece.

El diplomático luego contó que “yo entendí que no podía seguir el manual del correcto diplomático porque para Atlético Tucumán y el pueblo tucumano era un sueño, yo no les podía fallar. Los hinchas cantaron el himno argentino antes del partido y se me puso la piel de gallina, hice puchero como un maricón”, siguió Juez, reseña Estadio.