Bruno Bianchi: El Nacional tuvo que ver en lo que pasó con el avión

El defensor de Atlético Tucumán acusó a El Nacional por las demoras con el vuelo, mientras que el piloto aseguró que las autoridades mienten: “Estaba todo en regla”.

La hazaña de Atlético Tucumán en Ecuador ya está consumada y el sueño de la Copa Libertadores sigue vivo para el Decano. Sin embargo, la odisea que tuvieron que vivir antes del partido también continúa en el equipo de Pablo Lavallén.

Desde el club denuncian que hubo una “mano negra” detrás del problema administrativo que impidió que despegara el avión que debía trasladar al plantel desde Guayaquil rumbo a Quito: “No tengo dudas de que El Nacional tuvo que ver en lo que pasó”, acusó Bruno Bianchi.

“Fue muy raro todo lo que ocurrió, el avión estaba bien. No sé si fue por parte del plantel, pero la situación que vivimos vino de parte de ellos. En un momento pensamos en no ir, éramos carne de cañón, estábamos nerviosos y con la cabeza en otra”, contó el defensor en diálogo con TyC Sports. “Estuvimos dos o tres horas adentro del avión, habían dado el OK y después negaron la autorización”, relató.

De acuerdo con el portal goal.com, la fuerte denuncia del central del conjunto tucumano parece estar sustentada por la declaración de Cristian Leitao, el piloto del avión que no pudo despegar, quien acusó a las autoridades ecuatorianas de mentir en sus explicaciones por la demora del vuelo: “Toda la información que dio la Aeronáutica de Guayaquil es falsa, teníamos todo en regla. El avión está certificado y autorizado para volar por Aeronáutica de Ecuador. Lo que vivimos fue altamente irregular”.

En declaraciones a TyC, Leitao se mostró muy suspicaz por lo sucedido: “Primero nos habían dado el OK para despegar y a último minuto dieron marcha atrás. Lo único que nos dijeron de la torre de control fue que tenían la orden de no dejarnos salir”.