¿Hay mafias o no en las barras de fútbol?

Para el reconocido deportista deportivo, Roberto Omar Machado, no son mafias dentro de las barras de fútbol lo que ha provocado eventos violentos como los ocurridos ayer en el estadio Monumental de Guayaquil, mientras jugaba el Barcelona SC contra Macará de Ambato.

Son más bien los dirigentes del fútbol ecuatoriano y la falta de acción disciplinaria contundente lo que ha propiciado que continúen sucediendo.

“Yo no me atrevería a decir que existan mafias, no me consta”, apuntó Machado. “Sin embargo hay gente que se ha incrustado allí que no llega precisamente con el único afán de alentar o apoyar a su equipo, sino que tienen otro tipo de intereses”, añadió.