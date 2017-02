Sur Oscura pide perdón a Barcelona por desmanes

Tras los desmanes suscitados en el inicio del partido Barcelona vs Manta hoy, 5 de febrero del 2017 en el estadio Monumental de Guayaquil, el presidente del club canario indicó que se investigará a los agresores y además se prohibirá el ingreso de la hinchada Sur Oscura al escenario deportivo.

Cerca de 40 heridos, tres de gravedad, la agrupación en su cuenta de Facebook precisó su ponencia ante el mal actuar de algunos de sus miembros.

“Hoy no quedaron mal las personas o gajos que intervinieron en el problema, hoy no quedaron mal los que son del bloque 1 o del bloque 2, hoy quedo mal el nombre de la barra que representan, el repudio de todo el Monumental no se hizo esperar, una VERGÜENZA que hizo suspender el partido del ídolo. Como lo van arreglar la verdad no se pero creo que la suspensión de la General sur no va ser la solución”.

Además indicaron que hoy pagaran todo y que el mal de esta hinchada ya ha hecho metástasis. Piden perdón por lo sucedido en el estadio barcelonista.