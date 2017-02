DT de Ecuador Sub20 confía en levantar al equipo en lo que resta

El seleccionador sub’20 de Ecuador, Javier Rodríguez, hizo hoy autocrítica tras la derrota por 2-4 contra Venezuela y confió en “levantar al equipo” para lo que resta del hexagonal final del Campeonato Sudamericano Sub’20.

Rodríguez reconoció la superioridad hoy de los venezolanos “en todo: tácticamente, estratégicamente, individualmente y colectivamente”, dijo.

Entre los errores de su conjunto, mencionó que Ecuador no logró tener el balón. “Pero no fue solo eso”, sino que “no hicimos un buen partido, no estuvo el equipo con actitud”, agregó.

“Mi función ahorita es levantar al grupo”, porque “hemos perdido un partido y tenemos tres más por delante”, por lo que es necesaria una actitud positiva, consideró el técnico.

Además de trabajar en el aspecto emocional y mental de los jugadores tras la derrota de hoy, Rodríguez indicó que la tarea inmediata será estudiar las características de Argentina, selección a la que Ecuador se enfrentará el domingo, en la tercera jornada del hexagonal.

“Pero la parte más importante es analizar, corregir los errores”, porque hubo “muchos”, y dar “mucha confianza al jugador”, apostilló.

Fuente: EFE