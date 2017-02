Romario explicó porque está tan delgado

La delgadez de Romario es algo de lo que se habla en las últimas semanas en Brasil y el exjugador ha tenido que salir al paso para explicar el motivo de la pérdida de peso.

‘Baixinho Magrinho’, como ahora se hace llamar, explicó en una entrevista se debe a una intervención quirúrgica por culpa de una diabetes.

“Tengo 51 años y hoy puedo decir que me siento mejor que nunca. Hace dos meses me operaron y estoy muy bien, al contrario de lo que se dice por ahí. Cuando me operaron yo pesaba 79 kilos y hoy estoy en 68. Perdí 15 kilos en la operación. El objetivo no es estar delgado sino controlar la diabetes”, confesó el exjugador del Barcelona.